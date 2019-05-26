Ученые назвали лучшие методы борьбы с депрессией

Американские ученые представили вниманию лучшие методы борьбы с депрессий, вызванной любыми причинами. Как выяснилось, метод включают в себя не только медитации и прослушивание музыки, но и добавление фруктов в рацион.
Человек, находящийся в депрессии, отличается или чрезмерным аппетитом, или же нежеланием есть, тревожностью, бессонницей, необъяснимой потерей веса, раздражительностью, отсутствием концентрации внимания и социальной изоляцией. Специалисты считают, что справиться с психическим расстройством можно самостоятельно. Первое, что рекомендуется, остановить негативные мысли. В этом отношении хороши мотивационные утверждения, как и прослушивание любимых песен. Свою роль в этом вопросе играет и помощь кому-либо. В частности, ученые из Оксфордского и Борнмутского университетов провели исследования, показавшие, что маленькие акты доброты делают человека счастливее. Эффективность в борьбе с депрессией показала и медитация, во время которой лучше сидеть в уединении на полу или подушке, закрыть глаза и начать делать медленные, глубокие вдохи, после сосредоточившись на своем дыхании.
В этом же списке бодрящая музыка - джаз, рок, классическая. Прослушивание позволяет избавиться от негативных мыслей. Фрукты также могут помочь решить проблему, среди них абрикосы, черника, дыня, грейпфрут, кивы, апельсины, клубника. В тяжелых случаях стоит начать прием антидепрессантов, стараясь выбирать более натуральные варианты. Не будет лишней физическая активность, ходьба или бег, более интенсивные кардио-тренировки.