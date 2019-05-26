Социальные сети вызывают депрессию

Учёные из Австралийского Университета Флиндерса выяснили, что социальные сети негативно влияют на психику человека. Теперь психологам советуют изучать личные страницы пациентов.
Социальные сети — самый популярный способ знакомств и общения. В это же время они могут стать причиной разных психических болезней и депрессии, в том числе.
Учёные объяснили, почему так происходит. Дело в том, что в Интернете люди могут быть кем угодно. Они пытаются поддерживать статус счастливого человека или выдавать себя не за того, кем являются. Тогда происходит раздвоение личности и путаница между реальностью и виртуальностью.
Эксперты рекомендуют психологам ознакомиться из онлайн-друзьями пациента и его профилем, прежде чем начать лечение депрессии.