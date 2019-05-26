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Наука

Социальные сети вызывают депрессию

Учёные из Австралийского Университета Флиндерса выяснили, что социальные сети негативно влияют на психику человека. Теперь психологам советуют изучать личные страницы пациентов.
Социальные сети вызывают депрессию


Социальные сети — самый популярный способ знакомств и общения. В это же время они могут стать причиной разных психических болезней и депрессии, в том числе.

Учёные объяснили, почему так происходит. Дело в том, что в Интернете люди могут быть кем угодно. Они пытаются поддерживать статус счастливого человека или выдавать себя не за того, кем являются. Тогда происходит раздвоение личности и путаница между реальностью и виртуальностью.

Эксперты рекомендуют психологам ознакомиться из онлайн-друзьями пациента и его профилем, прежде чем начать лечение депрессии.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 17:14


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