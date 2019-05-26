Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что из-за сплетен «едва не пала духом»

Неожиданный пост, адресованный поклонникам, появился в Instagram-аккаунте Татьяны Брухуновой. Ставшая неожиданно знаменитой помощница Евгения Петросяна поблагодарила людей за трезвый ум и за то, что они не повелись на подлые инсинуации. Знаменитость призналась, что без сердечной поддержки, многочисленных сообщений и улыбок в метро, она бы давно пала духом. Звезда обратилась со словами благодарности к тем, кто подходит к ней на улице, поддерживает и предлагают помощь, что неоценимо. Татьяна Брухунова признала, что благодаря лживой ситуации и безграничной доброте людей она смогла обрести невероятную силу и поняла, что она самый счастливый человек. Знаменитость отметила, еще год назад она и подумать не могла, что вокруг нее так много светлых, искренних и отзывчивых людей, а теперь встречает их повсюду.Пользователи призывают помощницу Петросяна не оставлять клевету без внимания и подать на недоброжелателей в суд, на что селебрити заявила, что подобные иски ничего не дадут поскольку закон о клевете в России очень призрачен и адвокаты за такие дела обычно не берутся. Подписчики называют Татьяну Брухунову потрясающей, а ее пост настолько искренним, что он проникает в самое сердце. К слову, на днях Татьяна Брухунова предупредила журналистов о том, что закон бумеранга пока никто не отменял.

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Автор: Нина Лукашева

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