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Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey выйдет 4 июня

Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey выйдет 4 июня. Дату релиза озвучила компания-разработчик Ubisoft.
Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey выйдет 4 июня

Судя по недавно появившемуся тизеру и названию «Мучения Аида», любители компьютерных путешествий и сражений попадут в другие части загробного мира с более неспокойной, чем в Элизии, обстановкой. В отличие от места для самых достойных, путешествие станет намного мрачнее. При этом разработчики гарантируют, что отправят поклонников «Судьбы Атлантиды» в легендарные царства греческой мифологии, чтобы они смогли раскрыть истинную силу героев и разгадать тайны Первой Цивилизации. Выход заключительного эпизода назначен на конец июля.

Assassin’s Creed Odyssey - мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG. Разработкой геймплея занимались специалисты студии Ubisoft Quebec, а изданием - команда Ubisoft.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 17:29


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