Учёные: Жители Норвегии живут на 8-10 лет дольше россиян
Результаты исследования международной группы учёных Норвегии и России показали большую продолжительность жизни у жителей скандинавской страны по сравнению с россиянами в среднем на 8-10 лет. Основными факторами, повышающими уровень смертности в обоих государствах, являются сердечные и сосудистые заболевания.
В рамках Международного арктического научного саммита специалист Северного государственного медуниверситета Александр Кудрявцев озвучил результаты проведённого исследования, в котором принимали участия более 5 тысяч жителей разных городов РФ и Норвегии. Итогом научной работы стал выявленный факт большей продолжительности жизни среди скандинавов, при этом некоторые показатели состояния здоровья у россиян и норвежцев были схожи. Так, количество содержащегося в крови «плохого холестерина» у мужчин практически на одном уровне, а среди женщин – больше липопротеинов зафиксировано у россиянок. Бляшки, образовывающиеся вследствие высоких показателей данного холестерина, у жителей России мужского пола возникают на 45% чаще, чем у жителей Норвегии, у женщин – на 30%.
Кроме этого у россиян чаще диагностируют инсульты и гипертонию, а курильщики среди российских мужчин встречаются в 2,5 раза чаще чем в Норвегии. Среди россиянок больше страдающих избыточной массой тела. Учёные констатируют, у жителей северных регионов двух стран состояние здоровья разительно отличается, что в итоге влияет на продолжительность жизни, и климат здесь играет далеко не главную роль. Для мужчин РФ основным фактором риска специалисты называют курение, у женщин – избыточный вес, а в целом для всех слоев населения – повышенное кровяное давление.