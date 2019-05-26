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Шоу-бизнес

Светлана Лобода экстравагантно поблагодарила поклонников за премии RU.TV

В Москве прошла торжественная церемония вручения премии RU.TV. Светлана Лобода оказалась в списке победительниц, спустя сутки знаменитость экстравагантно поблагодарила поклонников на полученные награды.
Светлана Лобода экстравагантно поблагодарила поклонников за премии RU.TV

Светлана Лобода получила призы сразу в двух номинациях – «Лучшая певица» и «Кино и музыка». Торжественное мероприятие прошло в субботу, на следующий день знаменитость опубликовала в микроблоге Instagram достаточно вызывающий пост. Звезда обнародовала фото, на котором позирует в серебристом боди и широкополой шляпе в позе «а-ля Шэрон Стоун» с двумя трофеями в руках. В сопровождении к снимку певица поблагодарила за любовь и награды, и за то, что позади осталось так много, а ей по-прежнему кажется, что все только начинается. Многочисленные подписчики принялись поздравлять знаменитую исполнительницу, однако довольны благодарственным постом остались далеко не все.
Светлана Лобода экстравагантно поблагодарила поклонников за премии RU.TV

Пользователи пишут, что Светлана Лобода действительно стройная и красивая, но не понимают, зачем публиковать настолько вызывающее фото, скромнее все-таки лучше. Некоторые подписчики сравнили певицу с украинской исполнительницей MARUV, которая, пройдя Национальный отбор, так и не попала на международный песенный конкурс «Евровидение», прошедший в израильском Тель-Авиве.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 17:41


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