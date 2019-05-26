Светлана Лобода экстравагантно поблагодарила поклонников за премии RU.TV
В Москве прошла торжественная церемония вручения премии RU.TV. Светлана Лобода оказалась в списке победительниц, спустя сутки знаменитость экстравагантно поблагодарила поклонников на полученные награды.
Светлана Лобода получила призы сразу в двух номинациях – «Лучшая певица» и «Кино и музыка». Торжественное мероприятие прошло в субботу, на следующий день знаменитость опубликовала в микроблоге Instagram достаточно вызывающий пост. Звезда обнародовала фото, на котором позирует в серебристом боди и широкополой шляпе в позе «а-ля Шэрон Стоун» с двумя трофеями в руках. В сопровождении к снимку певица поблагодарила за любовь и награды, и за то, что позади осталось так много, а ей по-прежнему кажется, что все только начинается. Многочисленные подписчики принялись поздравлять знаменитую исполнительницу, однако довольны благодарственным постом остались далеко не все.
Пользователи пишут, что Светлана Лобода действительно стройная и красивая, но не понимают, зачем публиковать настолько вызывающее фото, скромнее все-таки лучше. Некоторые подписчики сравнили певицу с украинской исполнительницей MARUV, которая, пройдя Национальный отбор, так и не попала на международный песенный конкурс «Евровидение», прошедший в израильском Тель-Авиве.