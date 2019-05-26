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Андрей Данилко на "Евровидении" делил гримерку с Мадонной

Украинский артист Андрей Данилко рассказал о встрече с певицей Мадонной в гримёрке. Её выступление на "Евровидении" в Тель-Авиве посчитали неудачным
Андрей Данилко на "Евровидении" делил гримерку с Мадонной

Буквально недавно прошел финал музыкального конкурса "Евровидение" в Израиле, победителем которого стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Андрей Данилко, известен под псевдонимом Верка Сердючка, опять "зажег" и запомнился своим выступлением. На финал конкурса также была приглашена певица Мадонна. Все зрители ожидали увидеть выступление знаменитой певицы, но, к сожалению, артистка фальшивила.
Андрей Данилко на "Евровидении" делил гримерку с Мадонной


Андрей Данилко поделился, что готовился к выступлению в одной гримерке с Мадонной, так как комната была наиболее комфортная. Он рассказал, что организаторы постоянно суетились возле звезды, настраивали синие лампочки для мягкого света. Радости от приезда певицы никто не испытывал. Артист также прокомментировал ситуацию с выступлением звезды. Он сказал, что даже у самых знаменитых артистов бывают неудачные моменты. Учитывая возраст певицы, для "Евровидения" её выступление было хорошим.
Андрей Данилко на "Евровидении" делил гримерку с Мадонной


Андрей Данилко рассказал, что хотел увидеться с Филиппом Киркоровым, но не удалось, так как категории пропусков отличались, да и времени почти не было. Артист сумел лишь поговорить с российским певцом Сергеем Лазаревым, похвалив её за то, что выложился по максимуму. Песня представителя Италии Алессандро Махмуда особенно запомнилась Андрею Данилку. Он сказал, что произведение зацепило его, пока готовился в гримерке.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 17:48


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