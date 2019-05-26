Филипп Киркоров замолил грехи в Иерусалиме

Популярный отечественный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров во время поездки в Израиль на «Евровидение» в качестве наставника и группы поддержки Сергея Лазарева побывал в Иерусалиме. Певец замаливал грехи перед Гробом Господним, которых у него, как и у большинства людей, вероятно, немало.
Филипп Киркоров ежегодно посещает Израиль, приезжая помолиться в Иерусалим, замолить грехи перед Гробом Господним и оставить записку с просьбой в Стене Плача. В этот раз он воспользовался поездкой на «Евровидение», придя в святое место со всей российской командой. Киркоров в очередной раз поклонился святыне и поставил свечи за здравие родных и близких. Как сообщает «EG.ru», у исполнителя как минимум два больших греха, которые приходится постоянно замаливать.
Около 25 лет назад Киркоров нарушил запрет духовника, не благословившего брак певца с Аллой Пугачёвой, поскольку дата совпала с Великим постом, во время которого не допускаются свадьбы и торжественные мероприятия. Вторым «проступком» Филиппа Бедросовича стала речь с амвона храма в день крещения Аллы-Виктории, за которую, по церковным канонам, положена епитимья и временное отлучение от церкви.