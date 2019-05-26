EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров замолил грехи в Иерусалиме

Популярный отечественный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров во время поездки в Израиль на «Евровидение» в качестве наставника и группы поддержки Сергея Лазарева побывал в Иерусалиме. Певец замаливал грехи перед Гробом Господним, которых у него, как и у большинства людей, вероятно, немало.
Филипп Киркоров замолил грехи в Иерусалиме

Филипп Киркоров ежегодно посещает Израиль, приезжая помолиться в Иерусалим, замолить грехи перед Гробом Господним и оставить записку с просьбой в Стене Плача. В этот раз он воспользовался поездкой на «Евровидение», придя в святое место со всей российской командой. Киркоров в очередной раз поклонился святыне и поставил свечи за здравие родных и близких. Как сообщает «EG.ru», у исполнителя как минимум два больших греха, которые приходится постоянно замаливать.

Около 25 лет назад Киркоров нарушил запрет духовника, не благословившего брак певца с Аллой Пугачёвой, поскольку дата совпала с Великим постом, во время которого не допускаются свадьбы и торжественные мероприятия. Вторым «проступком» Филиппа Бедросовича стала речь с амвона храма в день крещения Аллы-Виктории, за которую, по церковным канонам, положена епитимья и временное отлучение от церкви.

Читайте также: “Я не сумасшедший”: Сын актера Игоря Костолевского рассказал о встрече с Иисусом

Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 17:55


Читайте также
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Актер Александр Носик сходил на встречу одноклассников
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 17:55 Филипп Киркоров замолил грехи в Иерусалиме
26.05, 17:48 Андрей Данилко на "Евровидении" делил гримерку с Мадонной
26.05, 17:41 Светлана Лобода экстравагантно поблагодарила поклонников
26.05, 17:36 Учёные: Жители Норвегии живут на 8-10 лет дольше россиян
26.05, 17:29 Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed
26.05, 17:23 Генетик призывает принимать добавки витамина D из-за
26.05, 17:22 Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
26.05, 17:14 Социальные сети вызывают депрессию
26.05, 17:11 В Саратове в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали
26.05, 17:09 Завершился сезон Российской Премьер-лиги по футболу
26.05, 16:59 Захарова ответила на угрозы Украины о введении новых
26.05, 16:47 Ученые рассказали, когда женщины бывают «немножко
26.05, 16:36 Lenovo планирует выпустить первый ноутбук на платформе
26.05, 16:30 Мария Шукшина показала, как выглядела 20 лет назад
26.05, 16:25 В Южной Африке обнаружено внеземное органическое
26.05, 16:22 “Я не сумасшедший”: Сын актера Игоря Костолевского
26.05, 16:16 Мария Миронова оценила образ Елены Летучей в чёрном
26.05, 16:11 Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное
26.05, 16:05 Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в
26.05, 15:59 Франц Клинцевич называет решение Гамбургского суда