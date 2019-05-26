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Наука

Ученые: Плотоядные растения используют для своих жертв шесть ловушек

Плотоядные растения используют шесть ловушек, чтобы задержать своих жертв. Ученые заметили, что даже несмотря на эволюцию, такие представители флоры задействуют похожие ферменты, отличаясь особой вариацией генов.
Ученые: Плотоядные растения используют для своих жертв шесть ловушек

Некоторые плотоядные растения имеют лиственную полость, заполненную вязким веществом. Жертва может попасть туда по особым канавкам, после чего утопает там. Как правило, такой подход используют растения рода непентес или представители семейства саррацениевых. Росянки или жилянки отличаются способностью заманивать “пищу” при помощи специальных желез с липкой слизью.

Венерина мухоловка захлопывает листья сразу же, как внутри окажется насекомое, чтобы у него не было возможности выбраться. Drosera glanduligera использует для “захвата” щупальца, перемещая жертв к центру. Растения из рода Genlisea даже привлекаются рыбаками, чтобы вылавливать из воды омаров, которым непросто выкарабкаться из спиральных листьев.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:01


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