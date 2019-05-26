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В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество возрастом 3,3 миллиарда лет

Французские и итальянские геологи в Южной Африке обнаружили внеземное органическое вещество в породах возрастом 3,3 миллиарда лет. Подробности о найденных молекулах из космоса опубликовало издание Geochimica et Cosmochimica Acta.
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество возрастом 3,3 миллиарда лет

По словам экспертов, в настоящее время известно, что такого рода молекулы существуют в космическом пространстве. Предполагается, что некоторые из них попали на Землю через углеродсодержащие астероиды. Геологи уверены, найденное внеземное вещество возрастом 3,3 миллиарда лет является этому подтверждением. Небольшой хребет, именуемый горами Махонджва, содержит 7-20 метровое месторождение вулканической породы. Среди слоев вулканического пепла лежат заполненные углеродом породы, осажденные во время наименьшей вулканической активности.
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество возрастом 3,3 миллиарда лет

Образцы были проанализированы с помощью электронных микроскопов, с измерением, как материалы реагировали на медленно меняющееся магнитное поле. Во время изучения были выявлены различные типы сигналов, большинство из них соответствовало углеродной природе происхождения образцов, найденных в других местах Земли, но один - напоминал сигнал от метеоритов.

Геологи заявили, что не были удивлены обнаруженному внеземному органическому веществу. Это доказывает, что небесное тело упало на древнюю Землю. Их удивил тот момент, что молекулы были обнаружены спустя 3,3 миллиарда лет. Предполагается, что изученный слой был образован после удара метеора, который произвел пылевой слой в атмосфере, осевший под слоем вулканического пепла.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 16:25


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