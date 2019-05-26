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Эксперты назвали 8 продуктов, которые помогут улучшить цвет лица

Связь между тем, что ест человеком и как он выглядит, была замечена давно. Медики утверждают, что питание влияет не только на вес, но и на состояние кожи и волос. Эксперты издания FoxTime назвали 8 продуктов, которые помогут улучшить цвет лица.
Эксперты назвали 8 продуктов, которые помогут улучшить цвет лица

На первом месте находится богатый на витамины A, D и E авокадо. Плоды этого растения содержат полезные фитонутриенты и мононенасыщенные жиры. Представительницы прекрасной половины часто добавляют его в домашние маски, а специалисты предлагают проверить его действие изнутри. Вторая строчка рейтинга досталась зеленому чаю, содержащему катехины. Они действуют как антиоксиданты, а также защищают кожу от воспалений и солнечного воздействия, повышают увлажненность и природную эластичность, снимают отечность и избавляют от нарушений в работе капилляров. Третье место получила капуста брокколи. Ученые говорят, что она содержит такое же количество витамина С, как и апельсиновый сок. Это органическое соединение повышает выработку коллагена и разглаживает морщины. Четвертая позиция досталась оливковому маслу, которое за счет обилия мононенасыщенных жиров регулирует увлажненность и питание кожи. На пятом месте оказался черный шоколад. В нем много антиоксидантов, которые улучшают кровообращение и текстуру кожи. При этом специалисты рекомендуют выбирать продукт, в котором не менее 70% какао.

Шестая позиция рейтинга отошла лососю, который известен как прекрасный источник омега-3 и омега-6 жирных кислот, несущих огромную пользу коже. Они снимают воспаление, увлажняют и предохраняют ее от загрязнения. На седьмом месте находится черный перец. Медики говорят, что в чистом виде он буквально витамин С. Данная специя помогает вырабатывать коллаген и поддерживает кожу в тонусе. Замыкают список томаты, в которых содержится ликопин, придающий овощам красный цвет. Данный пигмент способствует защите кожи от свободных радикалов, получаемых от солнца.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:08


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