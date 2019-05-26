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Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм и его девушка Ханна Кросс подрались в Каннах

Влюбленная пара Бруклин Бэкхем и его девушка Ханна Кросс устроили перепалку в отеле в Каннах. Родители парня Дэвид и Виктория Бекхэмы обеспокоены отношениями пары.
Бруклин Бекхэм и его девушка Ханна Кросс подрались в Каннах


Модель Ханна Кросс ударила своего парня Бруклина Бекхэма, после чего они устроили драку между собой. Охранникам пятизвездочного отеля пришлось успокоить пару. Что случилось между влюбленными — неизвестно.

Очевидцы сообщили, что парень и девушка выпили и после этого началась перепалка. Ханне Кросс нужно привыкнуть к популярности и деньгам Бруклина Бекхэма. Ведь когда имеешь дело с кем-то из-этой семьи, последствия очевидны.
Бруклин Бекхэм и его девушка Ханна Кросс подрались в Каннах


Влюбленная пара вместе уже полгода и это не первый раз, когда их замечают за скандалом. Дэвид и Виктория Бекхэмы волнуются за их отношения. Ранее пару видели в конфликте в ресторане отеля Hotel Martinez и на фестивале Coachella.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:21


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