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Шоу-бизнес

“Великая пьяница”: Стас Садальский рассказал о забавном случае с Риммой Марковой на фестивале

Стас Садальский рассказал поклонникам о забавном случае, имевшим место с актрисой Риммой Марковой на кинофестивале в Испании. Соответствующий пост появился на странице актера в Instagram.
“Великая пьяница”: Стас Садальский рассказал о забавном случае с Риммой Марковой на фестивале

Садальский поделился снимками десятилетней давности, когда Римма Маркова приходила к нему в гости, сидела в массажном кресле и пела песни. Тогда же она рассказала забавную историю, случившуюся с ней в Испании, когда артистке вручали награду за роль в ленте “Бабье царство”. На организованном советской делегацией застолье было только то, что привезли с собой, а именно водка и икра.

Прием устраивался сутра в кафе, актрисе было скучно, и в какой-то момент к ней подошел Отар Тенейшвили, возглавлявший тогда “Экспортфильм”. Он поинтересовался, может ли Римма Маркова выпить стакан водки. Перед иностранными гостями артистка осилила бокал алкоголя, порядка 300 г, чему сама была удивлена, как и присутствующие. Хотя звезда не пила, она не только не упала, чего боялась, но и не опьянела. Позже во Франции СМИ написали, что Маркова не только великая актриса, но также “великая пьяница”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:24


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