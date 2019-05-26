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Завершился сезон Российской Премьер-лиги по футболу

Сезон Российской Премьер-лиги по футболу официально завершен. Таблица с результатами обнародована на онлайн-портале РПЛ.
Завершился сезон Российской Премьер-лиги по футболу

Первенство за три тура до финала РПЛ себе смог обеспечить “Зенит”, разгромивший в одном из последних матчей “Енисей”. Вторым в таблице числится “Локомотив”, а закрывает тройку лидеров “Краснодар”. Первым двум командам в следующем туре предстоит поучаствовать в групповой стадии Лиги чемпионов, пока “Краснодар” свой путь в ключевом еврокубковом турнире должен начать с пары квалификационных раундов.

“ЦСКА” удалось занять только четвертую позицию, хотя клуб и обошел “Крылья советов” с разгромными 6:0. Далее по списку числятся также такие отечественные команды, как “Спартак” и “Арсенал”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:09


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