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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева назвала новый фильм «Гардемарины, вперед!» отдельной историей

Съемки четвертой части «Гардемаринов» находятся в самом разгаре. При этом раскрывать подробности не берется ни один из представителей команды, которая работает над экранизацией. Некоторыми подробностями о съемках поделилась с журналистами актриса Анастасия Макеева. Знаменитость назвала новый фильм отдельной историей, которая вряд ли кого из миллионов зрителей оставит равнодушным.
Анастасия Макеева назвала новый фильм «Гардемарины, вперед!» отдельной историей

Первый фильм «Гардемарины» вышел в 1987 году и произвел настоящий фурор. Спустя несколько лет на экранах появилось продолжение истории под названием «Виват, гардемарины!». Реакция на нее оказалась не менее бурной. В 1992 году вышел такой же успешный фильм «Гардемарины – III» и вот не так давно стало известно о начале съемок четвертой части знаменитых героев. В интервью Teleprogramma.pro о новом проекте рассказала Анастасия Макеева. Актриса не стала раскрывать загадку своего персонажа, но откровенно призналась, что быстро подружилась с новыми коллегами.

По словам звезды, продолжение трилогии не будет ремейком ранних фильмов, это будет отдельная картина режиссера Светланы Дружининой, которая работала над первыми частями «Гардемаринов». Тема фильма прекрасная и патриотичная, это приятное продолжение когда-то созданного фильма, поэтому сомневаться в том, что он вызовет у зрителей интерес, не приходится.
Анастасия Макеева назвала новый фильм «Гардемарины, вперед!» отдельной историей

По слухам, события в новом фильме будут разворачиваться в 1878 году в Крыму. Главные герои попадут в центр международных интриг и заговоров, однако сохранить дружбу верным друзьям ничто не помешает. Гардемарины примут участие в одной из битв русско-турецкой войны, станут участниками погони, драк и скандалов, а также спасут из плена сына самой императрицы и помогут Александру Суворову. В фильме снимаются такие знаменитости, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, Анна Семенович, Александр Домогаров и многие-многие другие знаменитости.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:31


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