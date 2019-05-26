Анастасия Макеева назвала новый фильм «Гардемарины, вперед!» отдельной историей
Съемки четвертой части «Гардемаринов» находятся в самом разгаре. При этом раскрывать подробности не берется ни один из представителей команды, которая работает над экранизацией. Некоторыми подробностями о съемках поделилась с журналистами актриса Анастасия Макеева. Знаменитость назвала новый фильм отдельной историей, которая вряд ли кого из миллионов зрителей оставит равнодушным.
Первый фильм «Гардемарины» вышел в 1987 году и произвел настоящий фурор. Спустя несколько лет на экранах появилось продолжение истории под названием «Виват, гардемарины!». Реакция на нее оказалась не менее бурной. В 1992 году вышел такой же успешный фильм «Гардемарины – III» и вот не так давно стало известно о начале съемок четвертой части знаменитых героев. В интервью Teleprogramma.pro о новом проекте рассказала Анастасия Макеева. Актриса не стала раскрывать загадку своего персонажа, но откровенно призналась, что быстро подружилась с новыми коллегами.
По словам звезды, продолжение трилогии не будет ремейком ранних фильмов, это будет отдельная картина режиссера Светланы Дружининой, которая работала над первыми частями «Гардемаринов». Тема фильма прекрасная и патриотичная, это приятное продолжение когда-то созданного фильма, поэтому сомневаться в том, что он вызовет у зрителей интерес, не приходится.
По слухам, события в новом фильме будут разворачиваться в 1878 году в Крыму. Главные герои попадут в центр международных интриг и заговоров, однако сохранить дружбу верным друзьям ничто не помешает. Гардемарины примут участие в одной из битв русско-турецкой войны, станут участниками погони, драк и скандалов, а также спасут из плена сына самой императрицы и помогут Александру Суворову. В фильме снимаются такие знаменитости, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Кристина Орбакайте, Михаил Мамаев, Анна Семенович, Александр Домогаров и многие-многие другие знаменитости.