В Британии на полях замечен загадочный круг

Жители одного из графств на территории Британии обнаружили на поле загадочный круг, что наблюдается там впервые с начала этого года. Находка, сделанная в графстве Уилтшир, вызвала интерес со стороны уфологов.
Странные образования найдены на полях вблизи британского города Уорминстер. Речь идет об идеальном рисунке, состоящем из нескольких колец, размещенных друг напротив друга. Местные жители использовали дроны, чтобы снять находку с высоты, благодаря чему можно рассмотреть форму и оценить размеры рисунка.
Интерес случившееся вызвало даже у ученых, а биолог Хорас Р. Дрю признался, что долго изучал видео. В итоге он сделал вывод, что визуальные следы присутствия на месте человека или созданной им техник отсутствуют. Некоторые конспирологи предположили, что это признак существования параллельных миров, взаимодействующих между собой подобным образом.