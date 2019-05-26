Как выбирать женский автомобиль рассказали эксперты
Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, как выбрать женщинам идеальную машину. Для большинства из них комфорт и внешний вид на первом месте.
Алексей Хресин уверяет, что универсальных рекомендаций при выборе автомобиля для девушек не существует. Дело в том, что одним нравится «Запорожец», другие предпочтут автомат старой механике. Если уже выбирать женскую машину, стоит обратить внимание на заднеприводные авто. Для девушек-водителей задний привод удобнее, чем передний и полный. Андрей Хресин объяснил это со стороны психологического реагирования на ситуации.
Насчет типа кузова специалист сказал, что это зависит от вкусов девушки. В обществе существует стереотип, что девочки больше предпочитают маленькие машины. Но всё зависит от того, что модно в кругу общения человека.
Андрей Хресин посоветовал выбирать машину по потребностям. Ведь одному человеку нужна машина для всей семьи, другому подойдет маленькая и компактная.