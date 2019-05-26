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Авто

Как выбирать женский автомобиль рассказали эксперты

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, как выбрать женщинам идеальную машину. Для большинства из них комфорт и внешний вид на первом месте.
Как выбирать женский автомобиль рассказали эксперты

Алексей Хресин уверяет, что универсальных рекомендаций при выборе автомобиля для девушек не существует. Дело в том, что одним нравится «Запорожец», другие предпочтут автомат старой механике. Если уже выбирать женскую машину, стоит обратить внимание на заднеприводные авто. Для девушек-водителей задний привод удобнее, чем передний и полный. Андрей Хресин объяснил это со стороны психологического реагирования на ситуации.
Как выбирать женский автомобиль рассказали эксперты


Насчет типа кузова специалист сказал, что это зависит от вкусов девушки. В обществе существует стереотип, что девочки больше предпочитают маленькие машины. Но всё зависит от того, что модно в кругу общения человека.

Андрей Хресин посоветовал выбирать машину по потребностям. Ведь одному человеку нужна машина для всей семьи, другому подойдет маленькая и компактная.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:55


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