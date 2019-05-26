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Здоровье

Ученые: Работа в огороде улучшает психическое здоровье

Периодическая работа в огороде или саду способна положительным образом отражаться на психическом здоровье человека. Соответствующие заключения сделаны по итогам исследования учеными из США, представляющими Калифорнийский университет.
Ученые: Работа в огороде улучшает психическое здоровье

В период с 2014 года ученые вели наблюдение за 25 пациентами психбольниц, имевшими депрессию, а также тревожные расстройства. Участники исследования были задействованы как в выборе цветов, так и в их посадке на грядки. Вместе с сотрудниками клиники добровольцы раз в неделю выходили в сад, где занимались разрыхлением земли, вскапыванием грядок, посадкой и поливом растений, а также сбором трав.

В итоге оказалось, что работа в саду, включавшая физические нагрузки и взаимодействие с растениями, положительно влияла на психическое здоровье граждан, они чувствовали себя менее тревожными и более мотивированными. Такой подход, признали медики, служит эффективной психотерапией.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:38


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