В Саратове в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали 4 человека
В результате ДТП с каретой скорой помощи и легковым автомобилем иностранного производства в Саратове пострадали 4 человека. Все люди были экстренно госпитализированы. Информация, со ссылкой на сообщение пресс-центра регионального главка ГИБДД, появилась в отечественных СМИ.
По данным ведомства, авария со скорой помощью и автомобилем Kia произошла в 13 часов 47 минут по Москве на перекрестке улиц Университетская и Большая Горная. Вследствие дорожного происшествия трое пассажиров из медицинского авто и одна пассажирка иномарки были госпитализированы. В ГИБДД по факту аварии назначена проверка. Обстоятельства, приведшие к ДТП, устанавливаются.
О том, насколько сильно пострадали люди, информации нет. Остальные подробности выясняются.