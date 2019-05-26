EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Происшествия

В Саратове в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали 4 человека

В результате ДТП с каретой скорой помощи и легковым автомобилем иностранного производства в Саратове пострадали 4 человека. Все люди были экстренно госпитализированы. Информация, со ссылкой на сообщение пресс-центра регионального главка ГИБДД, появилась в отечественных СМИ.
В Саратове в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали 4 человека

По данным ведомства, авария со скорой помощью и автомобилем Kia произошла в 13 часов 47 минут по Москве на перекрестке улиц Университетская и Большая Горная. Вследствие дорожного происшествия трое пассажиров из медицинского авто и одна пассажирка иномарки были госпитализированы. В ГИБДД по факту аварии назначена проверка. Обстоятельства, приведшие к ДТП, устанавливаются.

О том, насколько сильно пострадали люди, информации нет. Остальные подробности выясняются.

Читайте также: В США арестован экс-менеджер Стэна Ли Кийя Морган

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 17:11


Читайте также
Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге
На видео попал домашний кот, наблюдающий за полетом сияющих
Жуткое нашествие змей в Челябинской области попало на видео
Сергей Зверев осуждён за пикет, проведённый на Красной
Вдова Сергея Доренко Юлия уличила дочерей журналиста во лжи
В Кировской области в лесу обнаружен труп новорожденного
Жительница Лас-Вегаса запечатлела на видео загадочный столб
В Астраханской области одновременно пропало трое подростков
Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово вернули
В Свердловской области в массовом ДТП погиб 1 человек, еще
Нападение на Арнольда Шварценеггера в Африке попало на видео
В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой автомобилем
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 17:55 Филипп Киркоров замолил грехи в Иерусалиме
26.05, 17:48 Андрей Данилко на "Евровидении" делил гримерку с Мадонной
26.05, 17:41 Светлана Лобода экстравагантно поблагодарила поклонников
26.05, 17:36 Учёные: Жители Норвегии живут на 8-10 лет дольше россиян
26.05, 17:29 Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed
26.05, 17:23 Генетик призывает принимать добавки витамина D из-за
26.05, 17:22 Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
26.05, 17:14 Социальные сети вызывают депрессию
26.05, 17:11 В Саратове в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали
26.05, 17:09 Завершился сезон Российской Премьер-лиги по футболу
26.05, 16:59 Захарова ответила на угрозы Украины о введении новых
26.05, 16:47 Ученые рассказали, когда женщины бывают «немножко
26.05, 16:36 Lenovo планирует выпустить первый ноутбук на платформе
26.05, 16:30 Мария Шукшина показала, как выглядела 20 лет назад
26.05, 16:25 В Южной Африке обнаружено внеземное органическое
26.05, 16:22 “Я не сумасшедший”: Сын актера Игоря Костолевского
26.05, 16:16 Мария Миронова оценила образ Елены Летучей в чёрном
26.05, 16:11 Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное
26.05, 16:05 Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в
26.05, 15:59 Франц Клинцевич называет решение Гамбургского суда