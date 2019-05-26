«Сбербанка» попросил клиентов внимательнее пользоваться банкоматами

Прежде чем вставить карту в банкомат клиент обязательно должен посмотреть на то, что написано на экране, и в случае обработки предыдущего запроса завершить операцию путём нажатия кнопки «отмена». Только после этих действий можно проводить необходимые пользователю действия, что уменьшит риск возможного снятия средств с карты мошенниками.Ранее появлялась информация, что злоумышленники используют банкоматы для обмана невнимательных граждан. Дело в том, что в банкомате предусмотрено 90-секундное завершение операции, поэтому если клиент вставил свою карту именно в это время, то запрошенная предыдущим пользователем сумма будет снята с его счёта, сообщает «RG».Станислав Кузнецов, занимающий пост заместителя председателя «Сбербанка», рассказал, что данная проблема не связана с уязвимостью терминалов, а зависит от внимательности клиентов, часто не обращающих внимание на надписи на экране. Тем не менее банк принял необходимые меры для предотвращения мошеннических действий и предупредил клиентов о вероятных проблемах.

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Автор: Шевцова Наталья

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