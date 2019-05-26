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Шоу-бизнес

Диана Арбенина заступилась за Мадонну после критики за выступление на “Евровидении”

Отечественная певица Диана Арбенина решила заступиться за свою американскую коллегу Мадонну. Последняя подверглась общественной критике после своего появления на “Евровидении-2019”.
Диана Арбенина заступилась за Мадонну после критики за выступление на “Евровидении”

Недавно Арбенина стала гостьей премии RU.TV, где ее творчество было отмечено в категории “Лучший рок-проект”. На мероприятие певица надела футболку с изображением Мадонны, решив таким образом поддержать коллегу. Артистке непонятна критика в адрес выступления звезды на “Евровидении”. По мнению Арбениной, знаменитость выступила как и много лет назад, ее манера и способности за эти годы не изменились. “Мне зашло”, — прокомментировала исполнительница номер Мадонны.

Певица убеждена, что ее коллега сделала очень многое для музыки, и до сих пор в некоторых вещах ее никто не смог превзойти. Причиной обсуждения выступления Мадонны стало и то, что на спине одного из членов подтанцовки был замечен флаг Палестины.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:51


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