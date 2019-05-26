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Генетик призывает принимать добавки витамина D из-за недостаточного нахождения на солнце

Генетик из Университетского колледжа Лондона Стив Джонс призывает людей в обязательном порядке принимать витамин D, если речь идет о недостаточном нахождении на солнце. По словам специалиста, это позволяет минимизировать развитие многих заболеваний.
Генетик призывает принимать добавки витамина D из-за недостаточного нахождения на солнце

Ученый отмечает, что сегодня взрослые и дети проводят на улице меньшее количество времени, чем 10 лет назад, это связано с увлечением смартфонами и другими устройствами, из-за которых люди предпочитают находиться дома. Следствием этому служит распространением редкой болезни - рахита костей. Недостаток солнечного света и витамина D может также привести к ожирению, плохому настроение и перепадам кровяного давления.
«Прием важного вещества может помочь справиться с инфекционными заболеваниями, особенно, если у человека имеет место нехватка его в организме. Дефицит витамина D повышает риск болезни почек. Если вы будете лежать на пляже в бикини или без него в течение часа, то давление упадет примерно на 10 пунктов, потому что это расслабит ваши кровеносные сосуды», - отметил Стив Джонс.

В тоже время генетик признал, что слишком много солнца может вызвать рак кожи, открытие сделано в 1930-х годах во время исследований здоровья моряков ВМС США. Обнаружено и то, что у них были более низкие уровни других заболеваний.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 17:23


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