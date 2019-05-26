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Здоровье

Эксперты рассказали о влиянии чистоты в доме на частоту секса

Эксперты рассказали, каким образом частота интимной близости партнеров зависит от чистоты в доме. Выводы сделаны по итогам организованного представителями Declutter опроса.
Эксперты рассказали о влиянии чистоты в доме на частоту секса

Участниками опроса стали порядка тысячи респондентов, не менее 60% из них признались, что чистота в спальне помогает создать интимное настроение. Выбирая между уборкой и сексом, 44% отдали предпочтение первому, а 50% отметили, что охотнее бы предались страсти с партнером, если он закончил все домашние дела. Отвечая на вопросы о первых свиданиях, свыше 40% респондентов выразили готовность прекратить общение с человеком, если у него неопрятная и захламленная жилплощадь.

Исследования также показывают, что разделяющие дела по дому пары обычно более счастливы как в отношениях в целом, так и в сексе. Кроме того, выполнение бытовых задач в состоянии положительно отражаться на когнитивных способностях человека

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:59


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