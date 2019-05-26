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Политика

В Германии правительство посоветовало евреям снять ермолки

В Германии уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн посоветовал евреям, проживающим на территории страны, снять ермолки. По словам чиновника, ему жаль давать подобные рекомендации, но он ничего не может сделать, поскольку немецкое общество в этом вопросе «распоясалось и огрубело».
В Германии правительство посоветовало евреям снять ермолки

Заявление Кляйна появилось на страницах издания Die Welt. Представитель ведомства заявил, что не может советовать евреям носить в Германии кипы. В стране наблюдается рост антисемитизма, преступления на почве ненависти к представителям еврейской нации обычно совершают правые экстремисты. Определенной частью антисемитов являются мусульмане, но не беженцы, а выходцы исламских стран, проживающие на территории ФРГ значительный период времени. Они, по словам Кляйна, часто смотрят арабское телевидение, которое создает негативный образ Израиля и евреев.

Стоит отметить, что подобное заявление не впервые прозвучало в Германии. В апреле глава еврейского совета страны Йозеф Шустер озвучил для евреев рекомендацию стараться не носить ермолки в больших городах. Произошло это после того, как в центре Берлина на двух израильтян напали неизвестные. Они выкрикивали антисемитские лозунги, после чего избили евреев ремнем. После этого политики ФРГ назвали инцидент постыдным, а Ангела Меркель призвала бороться с подобными выходками со всей решимостью.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 20:14


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