Жена Александра Овечкина поддержала сборную РФ по хоккею
Супруга Александра Овечкина поддержала сборную РФ по хоккею после поражения отечественных спортсменов на ЧМ. Накануне россияне уступили игрокам из Финляндии и не прошли в финал.
После поражения сборной России многие в Сети начали критиковать игроков, заявляя об их слишком высоких зарплатах. “Досталось” и тренерскому составу, а также руководству, ряд экспертов начали указывать на ошибки и нехватку мотивации. Поддержать отечественных спортсменов решила Анастасия Шубская, пристыдив хейтеров за их нападки в адрес хоккеистов. По мнению супруги Александра Овечкина, в этом отличие местных болельщиков от поклонников НХЛ. Первые считают проигрыш команды поводом “поливать грязью” весь клуб, а вторые поддерживают кумиров.
В своем профиле на просторах Instagram Шубская также призвала россиян научиться принимать поражение. Модель считает важным наличие уважения к труду людей, представляющих всю страну за рубежом и подающим пример молодому поколению.