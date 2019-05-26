“Судьба меня наградила”: Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с 50-летием

В своем профиле Агутин поделился совместным с Варум фото и отметил, что это и его праздник тоже. По мнению артиста, судьба “наградила” его таким человеком, как певица, хотя он не понимает, за что, и не уверен, что заслуженно. Жену артист назвал удивительной личностью и “маленьким гением”, радуясь тому, что они вместе уже 20 лет. Авто публикации подчеркнул, что именно Анжелика Варум служит источником нежности, а также мудрости в его жизни.В заключении поста Леонид Агутин пожелал супруге много приятных вещей и признался ей в любви. В комментариях фолловеры страницы певца присоединились к словам исполнителя и отметили, что его поздравление получилось очень трогательным.

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Автор: Марина Вебер

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