Ученые: Потребление клетчатки влияет на развитие сердечной недостаточности

Автор проведенного исследования доктор Кристиане Майерхофер из университетской больницы Осло пояснил, что в состав кишечной микрофлоры входят триллионы микроорганизмов, оказывающих влияние на здоровье. Ранее специалистам удалось доказать, что снижение разнообразия микробиоты в кишечниках пациентов связано с сердечной недостаточностью, новое исследование показало, что это происходит вследствие недостаточного потребления продуктов с большим количеством клетчатки. Как было установлено, мясо ведет к увеличению уровня триметиламин-N-оксида у больных. Участниками эксперимента стали 84 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 266 здоровых добровольцев. Ученые оценивали состав микробов в кишечнике путем секвенирования бактериального гена 16S рРНК в фекальных образцах, после чего сравнили их между двумя группами. Результаты показали, что разнообразие микрофлоры было ниже у больных людей. Данные экспериментов позволили сделать вывод о том, что диета и активность ЖКТ связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Также в ходе эксперимента удалось выяснить, что у пациентов, перенесших трансплантацию сердца или умерших вследствие недостаточности, было более низкое разнообразие и соотношение Firmicutes / Bacteroidetes, нежели у представителей контрольной группы. При этом оказалось, что диета, богатая клетчаткой, обеспечивала разнообразие бактерий в кишечнике. Ученые намерены продолжить исследования, если полученные на первых этапах результаты будут подтверждены, то они займутся разработкой новых диет, которые смогут предотвращать сердечную недостаточность.

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Автор: Нина Лукашева

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