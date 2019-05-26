EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука

Ученые: Потребление клетчатки влияет на развитие сердечной недостаточности

Пациенты с сердечной недостаточностью, потребляющие достаточно количество клетчатки, имеют более здоровые кишечные бактерии. Ученые из Норвегии связали данный факт со снижением угрозы смерти и необходимостью трансплантации сердца.
Ученые: Потребление клетчатки влияет на развитие сердечной недостаточности

Автор проведенного исследования доктор Кристиане Майерхофер из университетской больницы Осло пояснил, что в состав кишечной микрофлоры входят триллионы микроорганизмов, оказывающих влияние на здоровье. Ранее специалистам удалось доказать, что снижение разнообразия микробиоты в кишечниках пациентов связано с сердечной недостаточностью, новое исследование показало, что это происходит вследствие недостаточного потребления продуктов с большим количеством клетчатки. Как было установлено, мясо ведет к увеличению уровня триметиламин-N-оксида у больных. Участниками эксперимента стали 84 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 266 здоровых добровольцев. Ученые оценивали состав микробов в кишечнике путем секвенирования бактериального гена 16S рРНК в фекальных образцах, после чего сравнили их между двумя группами. Результаты показали, что разнообразие микрофлоры было ниже у больных людей. Данные экспериментов позволили сделать вывод о том, что диета и активность ЖКТ связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также в ходе эксперимента удалось выяснить, что у пациентов, перенесших трансплантацию сердца или умерших вследствие недостаточности, было более низкое разнообразие и соотношение Firmicutes / Bacteroidetes, нежели у представителей контрольной группы. При этом оказалось, что диета, богатая клетчаткой, обеспечивала разнообразие бактерий в кишечнике. Ученые намерены продолжить исследования, если полученные на первых этапах результаты будут подтверждены, то они займутся разработкой новых диет, которые смогут предотвращать сердечную недостаточность.

Читайте также: В Британии на полях замечен загадочный круг

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 21:12


Читайте также
Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного
Марс и Плутон уже несколько дней числятся "пропавшими"
Ученые: "Часики тикают" и у мужчин
Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
Ученые: Из-за распространения ЭКО люди не смогут зачать
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 21:45 В России в магазинах сократится число ценников
26.05, 21:33 Названы три весомые причины, почему американцы не
26.05, 21:12 Ученые: Потребление клетчатки влияет на развитие
26.05, 21:09 Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения
26.05, 20:45 Зеленский просит не наказывать граждан, требующих его
26.05, 20:30 Жена Александра Овечкина поддержала сборную РФ по хоккею
26.05, 20:15 У недисциплинированных и расслабленных людей выше
26.05, 20:14 В Германии правительство посоветовало евреям снять
26.05, 19:59 Эксперты рассказали о влиянии чистоты в доме на частоту
26.05, 19:51 Диана Арбенина заступилась за Мадонну после критики за
26.05, 19:44 Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее
26.05, 19:38 Ученые: Работа в огороде улучшает психическое здоровье
26.05, 19:31 В России вступил в силу новый порядок расчета доплаты к
26.05, 19:24 Россия завоевала третье место на ЧМ по хоккею
26.05, 19:17 Названы семь типов людей, которые не преуспевают в своей
26.05, 19:08 «Сбербанка» попросил клиентов внимательнее пользоваться
26.05, 18:55 Как выбирать женский автомобиль рассказали эксперты
26.05, 18:49 В Британии на полях замечен загадочный круг
26.05, 18:42 После эфира спецвыпуска "Голос. Дети" Микелла Абрамова
26.05, 18:38 Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева поделилась