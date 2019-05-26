В России вступил в силу новый порядок расчета доплаты к пенсии
На территории России вступило в силу распоряжение Минтруда, которым вводится новый порядок расчета доплаты к пенсиям. Утвержденные правила начнут действовать в стране с 26 мая.
До этого времени соцдоплата предусматривалась пенсионерам в РФ только в тех случаях, когда его пенсия не дотягивала до уровня прожиточного минимума. Однако на фоне индексации основная сумма выплат возрастала, а доплата при этом сокращалась, поэтому человек в итоге получал не больше обычного. Согласно принятым нововведениям, размер пенсии будет увеличен на величину доплаты, и лишь потом должна осуществляться индексация.
По утвержденной Минтруда схеме предстоит пересчитать все пенсии, уступающие уровню прожиточного минимума, вплоть с января.