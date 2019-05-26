В России вступил в силу новый порядок расчета доплаты к пенсии

До этого времени соцдоплата предусматривалась пенсионерам в РФ только в тех случаях, когда его пенсия не дотягивала до уровня прожиточного минимума. Однако на фоне индексации основная сумма выплат возрастала, а доплата при этом сокращалась, поэтому человек в итоге получал не больше обычного. Согласно принятым нововведениям, размер пенсии будет увеличен на величину доплаты, и лишь потом должна осуществляться индексация.По утвержденной Минтруда схеме предстоит пересчитать все пенсии, уступающие уровню прожиточного минимума, вплоть с января.

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Автор: Марина Вебер

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