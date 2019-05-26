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В России вступил в силу новый порядок расчета доплаты к пенсии

На территории России вступило в силу распоряжение Минтруда, которым вводится новый порядок расчета доплаты к пенсиям. Утвержденные правила начнут действовать в стране с 26 мая.
В России вступил в силу новый порядок расчета доплаты к пенсии

До этого времени соцдоплата предусматривалась пенсионерам в РФ только в тех случаях, когда его пенсия не дотягивала до уровня прожиточного минимума. Однако на фоне индексации основная сумма выплат возрастала, а доплата при этом сокращалась, поэтому человек в итоге получал не больше обычного. Согласно принятым нововведениям, размер пенсии будет увеличен на величину доплаты, и лишь потом должна осуществляться индексация.

По утвержденной Минтруда схеме предстоит пересчитать все пенсии, уступающие уровню прожиточного минимума, вплоть с января.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:31


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