Иосиф Пригожин о конфликте со старшим сыном: «Он стал инструментом в руках матери»

Конфликт между Иосифом Пригожиным и старшим сыном вышел на «новый уровень» после заявления Пригожина-младшего в соцсети и обвинений в адрес отца, в том, что он «заигрался» в шоу-бизнес и «заврался». Продюсер в интервью порталу «СтарХит» рассказал, он считает, Дмитрий не мог сам написать такие слова, так как в течение 15 лет у них были прекрасные отношения, они общались и часто вместе отдыхали. Вероятно, конфликт «раздувает» отчим Дмитрия и Данаи Пригожиных, нынешний муж первой супруги продюсера.Со времени развода Иосифа Пригожина с женой Еленой прошло более 15 лет, всё это время продюсер старался поддерживать детей материально, оплачивал путёвки на отдых, покупал вещи и просто давал деньги на расходы. Теперь же Пригожин-младший решил поговорить с отцом о бизнесе и поддержке, но не сам, а в присутствии отчима, чего продюсер категорически не хочет делать, считая ненужными разговоры в присутствии чужого человека.В ходе беседы Иосиф Пригожин признался, экс-супруга просила его о финансовой помощи. Он не хочет быть «дойной коровой», но при этом от поддержки детей не отказывается. В завершение продюсер попросил Елену и её мужа завершить начатый конфликт и оставить его в покое. Для общения со старшими детьми он открыт и всегда рад видеть их в гостях, тем более, с Валерией у них хорошие взаимоотношения и в их семье никогда не было непониманий по поводу Дмитрия и Данаи.

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Автор: Шевцова Наталья

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