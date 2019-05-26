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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее

Дмитрий Песков провел выходные с семьей и прокатил свою дочь Надежду на сигвее. Совместное времяпрепровождение отца и наследницы на своей странице в Instagram показала Татьяна Навка.
Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее

В своем профиле Татьяна Навка разместила фото, где Дмитрий Песков стоит на сигвее, а впереди разместилась общая дочь пары, которая присела в ногах у отца. Сам пресс-секретарь президента РФ облачен не в костюм, как его привыкли видеть, а в красную футболку и джинсовые бриджи. Свою публикацию фигуристка подписала короткой фразой: “Папин аттракцион”.

Судя по публикациям на странице Татьяны Навки, семья успела опробовать не только сигвей. В то же время звезда опубликовала фото, где она сидит в катамаране. Спортсменка рассказала о своей любви к воде в любом виде и призналась, что ее радует погода. Поклонники отметили, что дочери Навки и Пескова повезло, поскольку у нее умный отец и красивая мать.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:44


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