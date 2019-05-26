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Технологии

Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны

Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны. Некоторые из них, по мнению главреда веб-сайта о компьютерной технике и гаджетах The Verge, могут пересекаться и с российскими реалиями.
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны

Типичные американцы предпочитают выбирать смартфоны двух компаний - Apple и Samsung, и дело не в том, что на рынке США отсутствуют китайские производители, просто их доля слишком невелика. При этом эксперты утверждают, что американская и южнокорейская компании тормозят американский рынок смартфонов. Они регулярно обновляют свои модели, однако обычно это бывают незначительные апгрейды. Новые смартфоны отличаются, однако настолько незначительно, что обычный покупатель может спокойно обойтись без флагмана. Как утверждают эксперты, вряд ли американский обыватель увидит значительные различия между iPhone X и Xs или iPhone 6 и 6s. К новым и более дорогостоящим моделям всегда находятся претензии. При этом люди, которые тратят немало денег на новый гаджет, планируют его использовать примерно в два раза дольше.

Компания Apple предпочитает поддерживать работу более старых поколений iPhone, и даже несмотря на не очень хорошую работу, многим пользователям бывает достаточно старого Android. Еще одной проблемой является то, что американцы не очень желают тратить на новый девайс 1000 долларов. Пользователи уверены, что стоимость смартфонов растет быстрее, нежели заработные платы у населения, а чем дороже становится смартфон, тем больше заметны недостатки предложенных в нем инноваций. Исключением, пожалуй, является OnePlus 7 Pro, который стоит в пределах 700 долларов, но при этом оснащен множеством новых технологий. Подобные списки инноваций в своих моделях предлагают китайские производители, однако на рынке США их почти нет.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 21:33


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