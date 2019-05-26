Зеленский просит не наказывать граждан, требующих его импичмента
Владимир Зеленский обратился к сотрудникам полиции Украины и попросил их не наказывать граждан, принимавших участие в несанкционированных митингах. Речь идет об акциях протеста, на которых требовали отставки действующего президента.
Соответствующий пост Зеленский разместил на личной странице в Facebook. Он отметил, что до него дошла информация о задержании двух человек, парня и девушки, за протесты в поддержку импичмента нового главы государства в городе Ровно. Президент отметил, что ареста не происходило, однако сотрудник полиции в данном случае могли вести себя намного мягче, по факту чего будет организована служебная проверка.
Также Зеленский обратился к сотрудники МВД, попросив их не предпринимать каких-либо мер против имеющих политические мотивы протестующих, если те не занимаются нарушением правопорядка. “Критики не боюсь”, — заключил новоизбранный президент.