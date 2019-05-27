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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров стихом ответил на слова патриарха Кирилла о строительстве трех храмов в сутки

Отечественный исполнитель Сергей Шнуров в стихотворной форме ответил на слова патриарха Кирилла о том, что в России в сутки строится в среднем по три храма. Соответствующий пост фронтмен “Ленинграда” опубликовал в Instagram.
Сергей Шнуров стихом ответил на слова патриарха Кирилла о строительстве трех храмов в сутки

Недавно патриарх Кирилл высказался, что в сутки РПЦ удается возводить порядка трех церквей. Связал это церковнослужитель с тем, что россияне после многих лет атеизма понял, что без Бога ничего хорошего не получается. Сергей Шнуров решил ответить деятелю в рифмованной форме, посетовав на то, что в стране жертвую строительством важных объектов, чтобы “всевышнему” было где жить. Закончил свое произведение фронтмен “Ленинграда” нецензурными словами.

В комментариях мнения фолловеров относительно стихотворения Шнурова разделились. Часть юзеров высказывание артиста поддержали, а другие назвали его некорректным, однако пост собрал более свыше 35 тысяч “лайков” всего за час.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 00:02


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