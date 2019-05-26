В России в магазинах сократится число ценников

В магазинах на территории России может сократиться количество ценников. Соответствующий законопроект о внесении изменений в правила реализации отдельных видов товаров подготовили в Минпромторге.
Смысл нововведений заключается в том, что теперь у продавцов появится возможность использовать один ценник для товаров от одного производителя, идущих в ассортименте. В частности, если, к примеру, йогурт с одного завода предлагается с разными вкусами с одинаковой ценой, можно не создавать ценник для каждого, в то время как сейчас законодательство в РФ обязывает это делать.
В Минпромторге пояснили, что в магазинах и супермаркетах обычно большой ассортимент товаров, ежедневное составление и обновление ценников забирает много времени и сил, а дополнительные расходы представители торговли, как правило, компенсируют за счет потребителей. Благодаря нововведению сократить количество ценников в точках продаж можно будет на 20%, а покупателям станет удобнее находить нужный товар.