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Экономика / Отдых

В России в магазинах сократится число ценников

В магазинах на территории России может сократиться количество ценников. Соответствующий законопроект о внесении изменений в правила реализации отдельных видов товаров подготовили в Минпромторге.
В России в магазинах сократится число ценников

Смысл нововведений заключается в том, что теперь у продавцов появится возможность использовать один ценник для товаров от одного производителя, идущих в ассортименте. В частности, если, к примеру, йогурт с одного завода предлагается с разными вкусами с одинаковой ценой, можно не создавать ценник для каждого, в то время как сейчас законодательство в РФ обязывает это делать.

В Минпромторге пояснили, что в магазинах и супермаркетах обычно большой ассортимент товаров, ежедневное составление и обновление ценников забирает много времени и сил, а дополнительные расходы представители торговли, как правило, компенсируют за счет потребителей. Благодаря нововведению сократить количество ценников в точках продаж можно будет на 20%, а покупателям станет удобнее находить нужный товар.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 21:45


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