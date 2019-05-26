В Украине неизвестные захватили храм УПЦ. Инцидент произошел в Черновицкой области.
Сообщается, что в селе Васлововцы неизвестные сорвали ворота на территории одного из храмов и ворвались в здание церкви. Информация о незаконных действиях со стороны неустановленных лиц появилась на странице Черновицко-Буковинской епархии в социальной сети Facebook. Как сказано в сообщении, неизвестные прижали членов религиозной общины к двери. Тревожный пост появился несколько часов назад, известно, что захват продолжается с 11:00 утра. С этого времени ведется тревожный перезвон колоколов, который ранее сообщал о турецкой навале, а теперь - о навале на гонителей веры Христовой. Час назад в Facebook была трансляция из села Васлововцы. Отец Виталий сообщил, что это уже второе село области, где неизвестные пытаются захватить церковь. О том, что происходит в храме на данный момент, пока неизвестно.
Как известно, 27 января 2019 года парафия Свято-Успенского храма в селе Васлововцы приняла решение сохранить общину в составе УПЦ во главе с Блаженнейшим Онуфрием, Митрополитом Киевским и всея Украины. В нее входит 272 человека.