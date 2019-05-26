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Авто

На выставке Wortherseetreffen 2019 дебютирует внедорожная версия Audi TT

В рамках выставки Wortherseetreffen состоится дебют внедорожной версии модели Audi TT. Автомобильное мероприятие стартует в Австрии уже 29 мая и продлится в период до 1 июня.
На выставке Wortherseetreffen 2019 дебютирует внедорожная версия Audi TT

От оригинала Audi TT будет отличаться измененным экстерьером, а впереди предусмотрен бампер в стилистике RS. В решетке радиатора спорткара также появится дополнительная светотехника. Новинка обзаведется расширенными колесными арками, а задняя часть кузова по своему виду напоминает элементы концепта TT Offroad, показанного еще пять лет назад.

Внедорожная Audi TT выполнена в черных и желтых оттенках, подвеска “приподнята”, также модель получила иные колесные диски. Под капотом авто разместится мотор VW EA855 evo, генерирующий 400 лошадиных сил при 480 Нм крутящего момента. Чтобы набрать 100 км/ч, внедорожнику потребуется 4,5 секунды. На серийное производство модели рассчитывать не стоит.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 22:32


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