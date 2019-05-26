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Происшествия

В США женщина выжила в джунглях, две недели питаясь листьями и водой

В США женщина выжила в джунглях, питаясь на протяжении двух недель листьями и водой. Американка 8 мая отправилась в поход в заповедник Макавао и пропала. Как выяснилось позже, она просто заблудилась.
В США женщина выжила в джунглях, две недели питаясь листьями и водой

Пропавшую американку спасатели обнаружили на острове Мауи в штате Гавайи в США. 35-летний инструктор по йоге ушла в поход и заблудилась в лесном заповеднике. Чтобы выжить, она питалась листьями и водой. Родственники пропавшей женщины обратились за помощью к пользователям социальных сетей. На призыв оказать материальную поддержку, размещенный на платформе GoFundMe, откликнулось множество людей. В поисках американки участвовали более 100 человек. Двум добровольцам повезло больше остальных, и они отыскали пропавшую женщину. Фото, сделанное во время спасения гражданки, появилось в Сети.

Накануне женщина записала видео, в котором поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе людей. По словам американки, последние 17 дней были самыми сложными в ее жизни.

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Автор: Нина Лукашева
Вчера, 23:36


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