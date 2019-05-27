Ростуризм откроет новые туристические маршруты в регионах России

Новый проект Ростуризма будет оказывать нефинансовую поддержку регионам, создающим и усовершенствующим туристический продукт. С помощью ведомства планируется развить маршруты до мировых стандартов, рассчитывая их популярность среди разных целевых аудиторий путешественников. Тестировать турмаршруты в регионах будут специалисты из РСТ (Российский союз туриндустрии), АТОР (Ассоциация туроператоров России) и других организаций. Они дадут оценку уже созданному продукту, рекомендации по усовершенствованию, а в дальнейшем помогут с продвижение наилучших маршрутов на рынках, сообщает «RG».Ранее на территории России не раз создавались проекты в поддержку туризма в регионах, и на сегодняшний день многие из них действуют, однако популярностью пока пользуется только «Золотое кольцо». Другие же, такие как «Серебряное ожерелье России» или «Великий шёлковый путь», менее популярны среди туристов, тем не менее имеют определённый успех.

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Автор: Шевцова Наталья

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