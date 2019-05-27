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Технологии

В Сети появился обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2

На просторах Сети обнародован обзор новых наушников OnePlus Bullets Wireless 2. Стоимость гарнитуры составляет почти 6 тысяч рупий, что эквивалентно 5,5 тысячи рублей, сообщает Indian Express.
В Сети появился обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2

Компания OnePlus зарекомендовала себя как производителя смартфонов, но с недавних пор бренд выпускает и гарнитуру. Наушники Bullets Wireless 2 уже доступны на рынке Индии и имеют сходство с предшественником, но отличаются формой динамика. Кроме того, в новой генерации улучшена эргономика. Благодаря наличию пульта дистанционного управления пользователи в удаленном формате смогут вызвать Google Assistant или Siri.

Еще одним достойным моментом эксперты называют высокое качество звука в OnePlus Bullets Wireless 2. Гарнитура имеет емкую батарею, поэтому сохраняет работоспособность в течение длительного времени. Посредством дистанционного пульта можно без труда принимать звонки.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 03:01


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