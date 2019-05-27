Сергей Соседов посоветовал Филиппу Киркорову обратиться к психиатру после конфликта с Иосифом Пригожиным
Отечественный критик Сергей Соседов порекомендовал Филиппу Киркорову проверить свое психическое здоровье у психиатра. Такой призыв прозвучал после конфликта артиста с Иосифом Пригожиным.
Конфликт начался с критики Пригожиным клипа “Ибица”, а именно момента, где Николая Баскова обливают фекалиями. После этого на шоу “Осторожно, Собчак!” Киркоров обвинил продюсера в зависти, предположив, что он сделал бы тоже самое с Валерией, если бы успел раньше. Сам супруг певицы опроверг обвинения, подчеркнув, что для подобных вещей слишком любит и уважает жену.
Комментируя поведение Киркорова, Сергей Соседов назвал его “больным человеком”, посоветовав проверить свое психическое здоровье у специалиста, передает URA.RU. Также критик негативно высказался в адрес клипа “Ибица”, считая его “позорным”. После просмотра ролика, по утверждениям Соседова, он почувствовал себя оскорбленным.