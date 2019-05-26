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Шоу-бизнес

Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения Анастасии Уколовой

Кристина Асмус, которая буквально несколько дней назад сообщила пользователям, что стала «зависать», призналась, что уснула после празднования 25-летия подруги Анастасии Уколовой прямо на полу. В свое оправдание звезда кино сообщила, что она тоже человек.
Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения Анастасии Уколовой

По словам Кристины Асмус, на следующий день после именин Анастасии Уколовой она проснулась только около семи часов вечера. Подобного с ней не было 15 лет. В доказательство своих слов знаменитая артистка опубликовала видео и несколько фото, на одном из них видно, как уставшие после праздника подруги спят прямо на полу. Актриса поблагодарила юбиляршу за нереальный праздник и пообещала выложить некоторые моменты торжества в Stories. Подписчики после просмотра видео пришли в восторг и буквально забросали ленту знаменитости комментариями. При этом Кристина Асмус не отказала себе в удовольствии пообщаться с подписчиками. Пользователи пишут, что Кристина Асмус с подругами поступила правильно, нужно отдыхать и наслаждаться, поскольку жизнь - одна. Обратила внимание на пост артистки и сама именинница.
Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения Анастасии Уколовой

«Это лучший пост! Фото моих звёздочек на ковре на всю жизнь сохраню!!! Спасибо за праздник вам! И за наше нереальное утро!!! Со мной вообще такого ещё не было», - написала Анастасия Уколова.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 21:09


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