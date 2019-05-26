Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения Анастасии Уколовой
Кристина Асмус, которая буквально несколько дней назад сообщила пользователям, что стала «зависать», призналась, что уснула после празднования 25-летия подруги Анастасии Уколовой прямо на полу. В свое оправдание звезда кино сообщила, что она тоже человек.
По словам Кристины Асмус, на следующий день после именин Анастасии Уколовой она проснулась только около семи часов вечера. Подобного с ней не было 15 лет. В доказательство своих слов знаменитая артистка опубликовала видео и несколько фото, на одном из них видно, как уставшие после праздника подруги спят прямо на полу. Актриса поблагодарила юбиляршу за нереальный праздник и пообещала выложить некоторые моменты торжества в Stories. Подписчики после просмотра видео пришли в восторг и буквально забросали ленту знаменитости комментариями. При этом Кристина Асмус не отказала себе в удовольствии пообщаться с подписчиками. Пользователи пишут, что Кристина Асмус с подругами поступила правильно, нужно отдыхать и наслаждаться, поскольку жизнь - одна. Обратила внимание на пост артистки и сама именинница.
«Это лучший пост! Фото моих звёздочек на ковре на всю жизнь сохраню!!! Спасибо за праздник вам! И за наше нереальное утро!!! Со мной вообще такого ещё не было», - написала Анастасия Уколова.