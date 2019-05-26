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Названы семь типов людей, которые не преуспевают в своей работе

Австралийские эксперты назвали семь типов людей, которые не преуспевают в своей работе, несмотря на имеющийся профессионализм. Как выяснилось, в этом списке сплетники, карьеристы и импульсивные личности. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Business Insider.
Названы семь типов людей, которые не преуспевают в своей работе

Лидируют в этом списке сплетники, которые постоянно ищут информацию о личной и профессиональной жизни своих коллег, а затем делятся полученными данными с окружающими. Эти люди проводят большую часть своего рабочего времени в обсуждении ненужных вещей, а не активно занимаются своей работой. На втором месте рейтинга находятся работники, не приветствующие новые задачи и идеи, предпочитая оставаться в зоне комфорта. Кроме того, такие работники имеют плохую репутацию, стараясь войти в доверие к старшим сотрудникам.

Противоположностью являются индивиды, тратящие много времени на соблюдение рекомендаций и изо всех сил стараясь доверять членам своей команды и прямым отчетам, что не позволяет им показать в полной мере свои способности. В этом же списке «жертвы», которым трудно взять на себя ответственность за упущенные сроки или профессиональные ошибки, и у них есть плохая привычка перекладывать вину на других.
Названы семь типов людей, которые не преуспевают в своей работе

«Всезнайки» также не преуспевают в своей работе, хотя считают обратное. Они уверены, если что-то сделано правильно, это из-за их гениальности, не признающие ошибки в случае чего. Такие личности чаще всего высокомерны. Они не дают возможности другим воплощать перспективные проекты.

Импульсивные люди даже 60 лет не понимают, как контролировать свой темперамент. Они склонны к изменчивому поведению, когда что-то не идет своим путем, и им трудно общаться с окружающими, что проявляется через истерики, крики или слезы. Жизнь карьеристов связана с восхождением на вершину, и они будут делать это любыми необходимыми средствами, приписывая себе чужие идеи, отказываясь помогать коллегам.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 19:17


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