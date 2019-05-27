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Технологии

Российские алмазы хотят использовать для создания квантового компьютера

Российские алмазы хотят привлечь к процессу разработки квантового компьютера. Об этом рассказала эксперт в области георазведки Дарья Лонгли-Синицына в студии программы “Открытый эфир” на канале “Звезда”.
Российские алмазы хотят использовать для создания квантового компьютера

В студии эксперт объяснила, что речь идет об архангельских алмазах, которые при должном подходе способны получить значимую роль в разработке квантового компьютера. Это имеет связь с уникальной способностью ископаемых, а именно высоком проценте дефектных камней, именно они представляют особый интерес для экспертов.

Дефект скрывается в том, что в кристаллической решетке углерода фиксируются конкретные позиции. При условиях комнатной температуры на них становится возможным записывать значительные объемы данных. Также эксперт не исключает, что в Архангельской области могут иметься новые залежи ископаемых.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 04:32


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