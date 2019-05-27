Российские алмазы хотят использовать для создания квантового компьютера
Российские алмазы хотят привлечь к процессу разработки квантового компьютера. Об этом рассказала эксперт в области георазведки Дарья Лонгли-Синицына в студии программы “Открытый эфир” на канале “Звезда”.
В студии эксперт объяснила, что речь идет об архангельских алмазах, которые при должном подходе способны получить значимую роль в разработке квантового компьютера. Это имеет связь с уникальной способностью ископаемых, а именно высоком проценте дефектных камней, именно они представляют особый интерес для экспертов.
Дефект скрывается в том, что в кристаллической решетке углерода фиксируются конкретные позиции. При условиях комнатной температуры на них становится возможным записывать значительные объемы данных. Также эксперт не исключает, что в Архангельской области могут иметься новые залежи ископаемых.