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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев займется продюсированием молодой звезды шоу "Ну-ка все вместе!" Ивана Грапа

Выступивший в телевизионном музыкальном шоу «Ну-ка все вместе!» 21-летний исполнитель из Уфы Иван Грап своим талантом покорил известного российского певца, двукратного финалиста международного конкурса «Евровидение» Сергея Лазарева. Он пообещал молодому уфимцу записать и выпустить на цифровых платформах новую песню.
Сергей Лазарев займется продюсированием молодой звезды шоу "Ну-ка все вместе!" Ивана Грапа

На первом этапе вокального шоу «Ну-ка все вместе!» Иван Грап показал потрясающий результат, заставивший подняться 92 эксперта, но в следующем его вокальные данные впечатлили только 70 человека и уфимец выбыл из соревнования за главный приз шоу. За молодого исполнителя заступился Сергей Лазарев, попросивший жюри дать парню шанс.

Сергей Лазарев свою просьбу аргументировал несомненным талантом Грапа, отметив, что такие вокалисты должны запоминаться зрителям. Эксперты единогласно пропустили уфимца в финал, где он не смог одержать победу, но заработал благодарность и поддержку знаменитого певца.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 03:07


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