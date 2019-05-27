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Шоу-бизнес

Вика Цыганова заявила о желании открыть частную тюрьму

Отечественная певица Вика Цыганова заявила о желании открыть частную тюрьму. Звезда отметила, что несколько высокопоставленных заключенных приглашали ее выступить перед ними с концертом.
Вика Цыганова заявила о желании открыть частную тюрьму

Вика Цыганова отметила, что частные тюрьмы с повышенным комфортом являются привычной практикой за рубежом, а именно в Швейцарии, США, Испании и т.д. Артистка признала существование морального аспекта и несправедливость того факта, что состоятельные люди даже за решеткой живут в более приятных условиях. Однако она уверена, что такое наблюдается и сейчас в государственных тюрьмах, порождая коррупцию, поэтому лучше, если все будет официально. Кроме того, ограничить подобные привилегии следует для опасных преступников, в том числе маньяков и убийц.

О коммерческой стороне вопроса Цыганова пока не думала, она убеждена, что выходить из МЛС человек должен лучше, чем до того, как попал туда, передает слова певицы "Экспресс газета".

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:09


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