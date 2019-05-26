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Россия завоевала третье место на ЧМ по хоккею

Сегодня в Братиславе (Словакия) состоялся хоккейный матч между командами из России и Чехии. Россияне победили чехов со счетом 3:2, завоевав на ЧМ-2019 третье место.
Россия завоевала третье место на ЧМ по хоккею

Открыл счет россиянин Михаил Григоренко на 25-й минуте, но не прошло и 60 секунд, как Чехия ответила шайбой после удачного броска Михала Ржепика. К концу периода еще один гол забил чех Доминик Кубалик.

В начале второго периода Россия сравняла счет благодаря атаке Артёма Анисимова. В итоге 2:2, но бросков было больше у чехов - 44 против 28. Во время овертайма команды не забили ни одной шайбы, поэтому исход матча решила серия буллетов - Никита Гусев забил 2 раза после трех попыток, завоевав для России третье месте на ЧМ.

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Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 19:24


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