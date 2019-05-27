Как найти общий язык с учителем ребенка рассказали эксперты

Психологи убеждены, что во многом то, как учитель относится к ребенку, связано с его взаимодействием с родителями. У каждого педагога имеется свой характер, поэтому важно приложить максимум усилий для нормализации общения. Нельзя в присутствии ребенка озвучивать свое негативное отношение к воспитателю или ставить его компетентность под сомнение, также не стоит ждать, что преподаватель будет полностью соответствовать ожиданиям об “идеале”, ведь он не может угодить всем.Эксперты рекомендуют не забывать выражать воспитателю благодарность за уход за ребенком и стараться прислушиваться к его советам, передает “МК”. Особого внимания или отношения к своему чаду от педагога требовать нельзя, желательно почаще откликаться на просьбы учителей о помощи. Впадать в крайности при общении с преподавателем не стоит, как и пытаться научить его делать свою работу. Его следует рассматривать как союзника, а не врага.

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Автор: Марина Вебер

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