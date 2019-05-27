Ученые нашли ответственные за устойчивость организма к алкоголю гены
Около 20 лет назад японские археологи обнаружили на острове Ребун останки древней женщины. Она жила в неолитической Японии примерно в 1 800 году до нашей эры. Ученые назвали находку «женщиной Дзёмон» и выяснили, что она была совершенно не похожа на современных японцев. В числе неожиданных особенностей в ДНК японки была выявлена устойчивость к алкоголю.
Ученые взяли один из коренных зубов женщины и детально исследовали его, в том числе провели генетическую экспертизу. Полученные результаты показали, что древняя японка заметно отличалась от современных жителей азиатской страны. Ранее проведенные исследования указывали на то, что у «женщины Дзёмон» были карие глаза, веснушки, темная кожа и вьющиеся локоны. При этом скончалась она в преклонном возрасте. В ходе новой работы оказалось, что она обладала устойчивостью к алкоголю, что отсутствует примерно у 45% современных жителей страны. При этом также выяснилось, что ее организм свободно переваривал жирную пищу.
Как пояснил автор исследования Хидеаки Канзава, полученная информация подтверждает гипотезу об основных занятиях неолитических поселенцев современной Японии. Судя по всему, они не только охотились на животных, таких как кабаны и олени, а и на морских особей, таких как дельфины, морские котики и львы, лосось и форель. Ученые намерены продолжить исследование останков «женщины Дзёмон».