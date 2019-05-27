Эксперты рассказали об опасности кальмаров к пиву и правильном выборе морепродуктов

В целом кальмары считаются полезными, поскольку они богаты белком, йодом, имеют в составе селен и витамины. Однако такой морепродукт хорош не в любом виде, основную опасность представляют сушеные кальмары, нередко заменяющие закуску. Представители Росаккредитации при участии экспертов программы “Еда живая и мертвая” проверили указанный продукт из нескольких точек продаж разных марок.Оказалось, что такие кальмары имеют большое содержание соли, представляющей угрозу здоровью человека. В 100 граммах закуски может иметься до 10 граммов соли, в то время как рекомендованная дневная доза равна 5 граммам. Наиболее безопасно покупать морепродукты в свежем виде.

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Автор: Марина Вебер

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