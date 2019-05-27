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Здоровье

Эксперты рассказали об опасности кальмаров к пиву и правильном выборе морепродуктов

Эксперты рассказали, каким образом правильно выбирать морепродукты. Также они раскрыли, в чем заключается опасность кальмаров, которые многие используют как закуску к пиву.
Эксперты рассказали об опасности кальмаров к пиву и правильном выборе морепродуктов

В целом кальмары считаются полезными, поскольку они богаты белком, йодом, имеют в составе селен и витамины. Однако такой морепродукт хорош не в любом виде, основную опасность представляют сушеные кальмары, нередко заменяющие закуску. Представители Росаккредитации при участии экспертов программы “Еда живая и мертвая” проверили указанный продукт из нескольких точек продаж разных марок.

Оказалось, что такие кальмары имеют большое содержание соли, представляющей угрозу здоровью человека. В 100 граммах закуски может иметься до 10 граммов соли, в то время как рекомендованная дневная доза равна 5 граммам. Наиболее безопасно покупать морепродукты в свежем виде.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:07


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