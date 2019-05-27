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Шоу-бизнес

Тамара Семина чуть не ударила гостя студии шоу “Звезды сошлись” Максима Яли

Отечественная актриса Тамара Семина чуть не ударила гостя студии передачи “Звезды сошлись”. Артистка замахнулась на Максима Яли, знакомого оперной дивы Марии Максаковой.
Тамара Семина чуть не ударила гостя студии шоу “Звезды сошлись” Максима Яли

Выпуск программы был посвящен наследству, оставленному убитым в Украине Денисом Вороненковым. Присутствовала в студии и мать политика Людмила, которая стала жаловаться, что Максакова не позволяет ей видеться с внуком. В ходе спора Максим Яли начал активно жестикулировать и махать руками, что вызывало раздражение у сидевшей поблизости Тамары Семиной.

Несколько раз известная артистка сделала молодому человеку замечание, но когда это не помогло, вышла из себя. Замахнувшись на гостя “Звезды сошлись”, Семина заявила: “Сейчас как врежу!”. Впрочем, бить собеседника 80-летняя звезда в итоге не стала.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 05:00


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